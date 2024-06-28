сегодня в 15:45

Суд приостановил деятельность «Кухни на районе» на 90 дней

Компанию обвиняют в нарушении санитарных норм, в результате чего в России произошли массовые заражения ботулизмом.

Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по городу Москве в Юго-Восточном административном округе.

Деятельность ООО «ЛокалКитчен» приостановлена на 90 суток.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления. В нем 4 фигуранта, включая гендиректора ООО «ЛокалКитчен» Лозина и руководителя отдела качества Машкову, мигранта-повара компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карима Норматова и фактического руководителя этой же компании Владимира Шина.