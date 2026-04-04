Суд приговорил жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену

Военный суд озвучил приговор 34-летнему жителю Костромы, который по заданию украинской террористической организации пытался устроиться на промышленное предприятие области, сообщает ТАСС .

Россиянин контактировал с представителем украинской стороны в мессенджере. Куратор поставил ему задачу составить резюме и трудоустроиться на одно из промышленных предприятий региона. Мужчина выражал готовность отправлять террористической организации фото- и видеоматериалы, а также оказывать иную помощь, направленную против безопасности РФ.

Также правоохранители указали на то, что мужчина подготовил и распространил информационно-пропагандистские материалы на территории Костромской области, которые были размещены на сайтах украинского вооруженного формирования.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина, когда тот пытался устроиться на предприятие. Суд признал мужчину виновным в совершении госизмены и участии в деятельности террористической организации.

Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы. 4 года он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Краснодаре осудили местную жительницу за государственную измену. Она перевела деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.