Суд отказал в аресте поставщика бытовой химии для Минобороны Михайлова

Суд не стал арестовывать Дениса Михайлова, который был поставщиком чистящих средств и бытовой химии министерству обороны РФ по завышенной цене. До этого его задержали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве, сообщает SHOT .

Против Михайлова было подано соответствующее ходатайство. Однако суд не удовлетворил его.

По информации правоохранительных органов, Михайлов продал товары министерству обороны по завышенной цене. На этом было украдено около 20 млн рублей. Правонарушение произошло во время выполнения государственных контрактов со стороны компании «Военторг». Их заключили на сумму 115 млн рублей.

Ранее арестованный заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков дал показания на неназванного главу АО «Военторг». Его задержали в связи с поставкой армейских несессеров.