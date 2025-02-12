Суд освободил из-под стражи основателя IT-компании ISpring Ускова

Основатель компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков после задержания в понедельник и проведенных обысков в офисе компании был освобожден прямо в зале суда, сообщает РИА Новости .

Следствие просило отправить Ускова под домашний арест, но суд принял иное решение. Ускова освободили в зале суда, но ограничили его свободу, наложив запрет определенных действий. Об этом сообщил адвокат Матвей Цзен.

Информацию о том, что следствие изначально настаивало на домашнем аресте для задержанного бизнесмена, подтвердил его брат Владимир Усков. В отношении основателя IT-компании было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, однако суд счел достаточной более мягкую меру пресечения.

Суд также принял решение освободить главу администрации Оршанского района Александра Плотникова прямо из зала заседаний. Следователю было отказано в удовлетворении ходатайства о заключении обвиняемого под стражу. Плотников проходит по делу о махинациях с земельными участками и обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Марий Эл. В настоящее время также решается вопрос о мере пресечения для Ивана Михеева, который занимает должность первого заместителя главы администрации того же района.

Ранее военкор Роман Сапоньков раскритиковал задержание российского айтишника Юрия Ускова, который, по его данным, передал военным помощь на десятки миллионов рублей.