Суд оставил в силе решение по иску Успенской к Киркорову

Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей компенсации в пользу певицы Любови Успенской, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«…решение Таганского районного суда города Москвы от 23 сентября 2024 года оставлено — без изменения, апелляционная жалоба ответчика Киркорова Филиппа Бедроса — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее Замоскворецкий суд столицы частично удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова к артистке Любови Успенской, касающийся защиты чести и достоинства. Он взыскал с ответчицы порядка 280 тыс. рублей

23 сентября суд обязал Киркорова выплатить Успенской 90 тыс. рублей моральной компенсации. Данное решение стало заключительным этапом громкого судебного конфликта между двумя артистами.

В декабре 2023 года Киркоров подал иск к Успенской на 10 млн рублей о защите чести и достоинства. Суд тогда взыскал с Успенской 280 тыс. рублей в пользу поп-короля.

В мае 2024 года Успенская также направила Киркорову претензию из-за того, то он назвал ее «попрошайкой».