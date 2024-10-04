Суд наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах
Суд Москвы арестовал имущество родственников фигурантов дела о некачественных бронежилетах, пишет РИА Новости.
Родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилое помещение площадью 50,3 кв. метра, а жена другого фигуранта владеет земельным участком, двумя жилыми помещениями площадью 20,9 и 40,1 «квадрата» соответственно и автомобилем.
По версии следствия, это имущество было приобретено на средства вскоре после совершения преступлений фигурантами дела.
По данным правоохранительных органов, сотрудники ГК «Пикет» поставили военным 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным государственным контрактом.
Сумма ущерба составляет порядка 2 млрд рублей.