сегодня в 06:35

Суд наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах

Родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилое помещение площадью 50,3 кв. метра, а жена другого фигуранта владеет земельным участком, двумя жилыми помещениями площадью 20,9 и 40,1 «квадрата» соответственно и автомобилем.

По версии следствия, это имущество было приобретено на средства вскоре после совершения преступлений фигурантами дела.

По данным правоохранительных органов, сотрудники ГК «Пикет» поставили военным 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным государственным контрактом.

Сумма ущерба составляет порядка 2 млрд рублей.