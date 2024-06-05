Суд на месяц отправил в СИЗО экс-заместителя руководителя Росприроднадзора

Преображенский районный суд Москвы 5 июня соответствующим постановлением отправил в СИЗО бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по городу Москве .

Сторона защиты просила суд поместить своего подопечного под домашний арест, но получила отказ. Долматов пробудет в СИЗО до 4 июля включительно. Данное решение еще можно обжаловать в вышестоящей инстанции.

По версии следствия, Олег Долматов, находясь на руководящем посту в федеральной службе, вступил в сговор со знакомыми лицами, оформил поддельные документы, где указал завышенные расходы на создание программного обеспечения, что гарантировало победу нужным ему людям и нанесло ущерб России.

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сумма нанесенного государству ущерба пока не сообщается.

Ранее в Москве суд вынес обвинительный приговор отставному полковнику ФСБ Дмитрию Фролову. Его приговорили к шести годам заключения, но сочли, что он уже отбыл срок наказания, отпустив в зале суда.