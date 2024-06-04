В Москве вынесли приговор отставному полковнику ФСБ Фролову

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор отставному полковнику ФСБ Дмитрию Фролову, которого обвиняли по взяточничестве. Его приговорили к шести годам тюрьмы, но сочли, что наказание уже отбыто и освободили мужчину из-под стражи прямо в зале суда, сообщает РИА Новости .

По версии следствия, сумма взяток, которые брал Фролов, — более 87 млн рублей. Прокурор требовал для экс-полковника наказание в виде заключения под стражу на 14 лет.

Согласно установленным данным, Фролов каждый месяц получал деньги от компании «Кредитимпэкс Банк». За покровительство и сохранение лицензии руководство платило полковнику по 100–150 тысяч долларов. Затем расчет перевели в евро.

Бывший акционер организации Георгий Шкурко признан виновным и получил 4 года 8 месяцев колонии, но и его суд освободил от тюрьмы. Фролова также должны были судить за мошенничество, но дело прекратили за истечением срока давности.

Ранее Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК «Енот», которые обвинялись в разбоях и кражах. Региональная общественная организация была официально зарегистрирована и основным ее направлением считалось военно-патриотическое воспитание молодежи. Позднее ЧВК «Енот» была признана в России преступным сообществом.