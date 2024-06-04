Суд оправдал экс-офицера ФСБ по делу ЧВК «Енот»
Московский гарнизонный военный суд в понедельник оправдал пятерых участников ЧВК «Енот», которые обвинялись в разбоях и кражах, сообщает РИА Новости.
«Оправдать за непричастностью <…> Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», — огласил приговор судья.
По версии обвинения, экс-сотрудник ФСБ Александр Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Злоумышленники под видом оперативно-следственных действий нападали на склады и бизнесменов и изымали ценности.
Участников ЧВК «Енот» в зависимости от роли обвинили в создании и участии в организованном преступном сообществе, краже, разбое и превышении должностных полномочий.
В ходе расследования Антон Брякшев дал признательные показания и сотрудничал со следствием. Экс-майор ФСБ осужден на 6 лет колонии.
Мрищука и остальных четверых фигурантов уголовного дела после оглашения приговора освободили в зале суда.
ЧВК «Енот» был создан в 2016 году руководителем движения «Светлая Русь» Игорем Мангушевым и его соратниками. Региональная общественная организация была официально зарегистрирована и основным ее направлением считалось военно-патриотическое воспитание молодежи. Позднее ЧВК «Енот» была признана в России преступным сообществом.