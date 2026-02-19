Суд может запретить экс-жене миллиардера Потанина судиться с ним в Лондоне

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой запретить его бывшей супруге Наталье судиться с ним в Высоком суде Лондона, сообщает РИА Новости .

Пара развелась уже давно, но все еще продолжает делить имущество. Ранее Наталья обратилась в суд Лондона, который признал ее право претендовать на часть активов «Норникеля»

Потанин не хочет, чтобы экс-супруга продолжала разбирательства в английском суде. По словам его представителей, это может привести по сути к пересмотру решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества, которое было вынесено еще в 2018 году.

Также представители Потанина утверждают, что суд Лондона может запросить «чувствительную информацию» об олигархе и деятельности его предприятий. Это, в свою очередь, может грозить новыми санкциями против компаний, ее партнеров и конрагентов, из-за чего пострадают тысячи работников и акционеров, а также создаться угроза безопасности РФ.

Поэтому Потанин просит арбитражный суд Москвы запретить Наталье продолжать разбирательства в Лондоне. Заявление поступило 18 февраля, оно пока что не принято к рассмотрению.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.