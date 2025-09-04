Экс-жена Потанина получила право претендовать на часть активов «Норникеля»

Апелляционный суд в Лондоне признал право экс-супруги миллиардера Владимира Потанина претендовать на часть активов «Норникеля» в рамках процесса о разделе имущества. Этот бракоразводный процесс может стать одним из самых дорогих в истории, сообщает Baza .

Владимир и Наталья развелись еще в 2014 году, но споры о разделе имущества не утихают до сих пор. Еще в 2019 году женщина подала иск в Высокий суд Лондона, запросив часть доли бывшего супруга в «Норникеле» и половину дивидендов. Великобритания тогда отказала ей, так как не хотела быть страной «разводного туризма».

В четверг Апелляционный суд отклонил решение Высокого суда, позволив Наталье претендовать на часть активов бывшего супруга. Женщина претендует на половину от доли Потанина в «Норникеле». Также она хотчет 50% всех дивидендов, выплаченных миллиардеру с 2014 года, и элитную недвижимость в России ценой около 150 млн долларов.

Потанину принадлежит 37% акций компании на сумму 9 млрд долларов. По словам юриста Наталья, после развода в России ей достались 41,5 млн долларов — это менее 1% общего состояния пары. Однако адвокаты Потанина утверждают, что женщине выплатили 84 млн долларов. Они настаивают на том, что британский суд не может вести бракоразводный процесс пары.

