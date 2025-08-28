Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

сегодня в 20:34

Самой богатой женщиной России стала основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Ее состояние оценивается в 7,1 млрд долларов, сообщает Forbes .

Второе место в рейтинге заняла предпринимательница и инвестор Татьяна Литвиненко. Она является обладательницей 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». Капитал женщины оценивается в 3 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Также в топ-10 богатейших женщин страны — Людмила Коган, Татьяна Володина, Наталья Луценко, Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лидия Сультеева, Евгения Гурьева.

Совокупное состояние женщин, занимающих первые десять строчек рейтинга, оценивается в более 19 млрд долларов. При этом девять из них являются миллиардерами.

Ранее Татьяна Ким оказалась в рейтинге 50 богатейших женщин мира, которые достигли успеха благодаря своим усилиям. Бизнесвумен стала единственной россиянкой в нем.