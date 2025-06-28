Ким оказалась единственной россиянкой в топ-50 богатейших женщин мира от Forbes Экономика сегодня в 18:30 Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости

Руководитель объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким оказалась в рейтинге 50 богатейших женщин мира, которые достигли успеха благодаря своим усилиям. Бизнесвумен стала единственной россиянкой в нем, и оказалась одной из наиболее молодых в списке, сообщает ТАСС со ссылкой на Forbes.

Ким заняла 18-е место. Состояние главы объединенной компании Wildberries & Russ составляет 4,6 млрд долларов. Первое место в рейтинге заняла 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии. Ее состояние составляет 38,8 млрд долларов. Вместе с супругом ей принадлежит судоходная корпорация Mediterranean Shipping Company (MSC). Ранее ФАС отправила предостережение маркетплейсу Wildberries, обязавшему продавцов открывать счета в Wildberries Банке. Компания выпустила обновленную оферту, в ней написано, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в банке у продавцов не получится регистрироваться.