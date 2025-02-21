Суд избрал меру пресечения фигурантке дела главы Миндора Челябинской области

Избрана мера пресечения фигурантке дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщает пресс-служба с удов общей юрисдикции Москвы .

Речь идет о заместителе генерального директора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок 1 месяц 22 суток.

Таким образом, ходатайство органов предварительного расследования было удовлетворено.

Краснихина проходил по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Ему инкриминируют растрату в особо крупном размере. Самого чиновника отправили в СИЗО.