Суд избрал меру пресечения фигурантке дела главы Миндора Челябинской области
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Избрана мера пресечения фигурантке дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Речь идет о заместителе генерального директора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок 1 месяц 22 суток.
Таким образом, ходатайство органов предварительного расследования было удовлетворено.
Краснихина проходил по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Ему инкриминируют растрату в особо крупном размере. Самого чиновника отправили в СИЗО.