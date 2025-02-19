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Челябинский министр дорожного хозяйства и транспорта Нечаев задержан за растрату

Главу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева задержали за растрату, сообщает РИА Новости .

В региональном управлении ФСБ отметили, что в данный момент ведется оперативная работа. В областном министерстве проходят обыски.

Предварительно, Нечаеву инкриминируют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он занял свой пост 8 ноября 2019 года.

Как пишет «Подъем», также проведено задержание заместителя начальника правового управления Минтранса Челябинской области Станислава Куликова.