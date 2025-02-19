Челябинский министр дорожного хозяйства и транспорта Нечаев задержан за растрату
Фото - © Медиасток.рф
Главу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева задержали за растрату, сообщает РИА Новости.
В региональном управлении ФСБ отметили, что в данный момент ведется оперативная работа. В областном министерстве проходят обыски.
Предварительно, Нечаеву инкриминируют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он занял свой пост 8 ноября 2019 года.
Как пишет «Подъем», также проведено задержание заместителя начальника правового управления Минтранса Челябинской области Станислава Куликова.