Суд арестовал ректора Псковского госуниверситета Ильину

Ректор арестована на два месяца.

Как пишет «Интерфакс», адвокат ректора просила о домашнем аресте для Ильиной.

Как полагает следствие, ректор оформила трудоустройство в учебном заведении несуществующего сотрудника, через которого ей удалось присвоить порядка 10 миллионов рублей. Также следствие указывает на то, что за время своей работы в вузе ректор купила две квартиры в Москве общей стоимостью 40 млн рублей.

Ранее бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в российской столице. Предположительно, женщину подозревают в растрате в период руководства вузом.