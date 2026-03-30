Суд арестовал полковника Росгвардии за хищение 83,7 млн руб из бюджета

235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего врио руководителя департамента строительства Росгвардии полковника Сергея Жеребцова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС .

По версии следствия, фигурант участвовал в хищении бюджетных денежных средств Росгвардии в размере 83,7 млн рублей в рамках выполнения госконтракта компанией «Виту проект» для госоргана.

Жеребцов и неустановленные должностные лица ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» вступили в преступный сговор с руководством фирмы для хищения средств. Они также продлили срок выполнения госконтракта и поспособствовали его увеличению, зная, что компания прекратила выполнение работ.

Жеребцов заключен под стражу до 15 мая. Он написал явку с повинной.

Также в СИЗО отправили генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова и исполнительного директора Максима Козлова. Их обвиняют в мошенничестве с особо крупном размере. Они не признали свою вину.

Ранее директора департамента администрации Сочи Романа Рябцева отправили под домашний арест за взятку. Он пробудет там до 26 мая.

