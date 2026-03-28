Директора департамента администрации Сочи Романа Рябцева арестовали за взятку

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для руководителя юридического управления администрации города Сочи Романа Рябцева, которого задержали при передаче взятки в 3,5 млн рублей, сообщает ТАСС .

Центральный районный суд Сочи, рассмотрев материалы следствия, согласился с его запросом и ограничил свободу директора правового департамента Романа Рябцева домашним арестом до 26 мая 2026 года.

В ходе судебного рассмотрения ходатайства о выборе меры пресечения для Рябцева, обвиняемого по части 4 статьи 291.1 УК РФ, были учтены его признательные показания и активное взаимодействие с правоохранительными органами. На основании этого суд удовлетворил требование следствия.

Рябцеву предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки. Его задержание произошло непосредственно в процессе передачи денежных средств. Дело связано с вопросом предоставления земельного участка на безвозмездной основе.

Как следует из представленных суду материалов, к обвиняемому обратился сотрудник другого департамента городской администрации, действующий в интересах третьей стороны. Он просил помочь в организации безвозмездной передачи земельного участка. По данным следствия, это породило у Рябцева намерение совершить противоправное действие. Он указал на необходимость передачи ему 3,5 миллиона рублей для достижения положительного решения вопроса со стороны должностных лиц администрации. Задержание фигуранта произошло в момент получения этих денег.

