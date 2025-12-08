Суд арестовал обвиняемого в убийстве соседки и ее ребенка в Котельниках

Люберецкий суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в одном из жилых комплексов в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

В одной из квартир в ЖК «Оранж Парк» были обнаружены тела 34-летней женщины и ее 6-летнего сына с множественными травмами в области головы. Правоохранительные органы задержали подозреваемого 32-летнего соседа.

Следователи предъявили мужчине обвинение по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего). По предварительным данным, причиной двойного убийства стал затяжной конфликт между соседями.

Люберецкий городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения сроком на 2 месяца.

