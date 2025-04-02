Суд арестовал москвичку за убийство возлюбленного после предложения пожениться

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал женщину, обвиняемую в убийстве возлюбленного, который хотел на ней жениться. 2 апреля фигурантку дела отправили под арест на 2 месяца, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Суд встал на сторону следствия, удовлетворив ходатайство об аресте Ларисы Гречихиной, которую обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Под стражей она будет находиться в течение ближайших двух месяцев.

По данным SHOT, сначала фигурантка дела настаивала на том, что ее возлюбленный сам свел счеты с жизнью после ее отказа выходить замуж. Но полиция отмела эту версию, заявив, что у тела погибшего не было ножа. После этого женщина изменила показания и стала утверждать, что мужчина был абьюзером, напал на нее с ножом и вынудил защищаться.

Ранее сообщалось, что убийство мужчины произошло на Челюскинской улице в Москве. Раненого потерпевшего нашли соседи и вызвали полицию, однако медики не успели его спасти. Позднее стражи порядка задержали подозреваемую в совершении преступления.