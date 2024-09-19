Суд арестовал 13 человек за неповиновение полиции после сходки в Тутаеве

В Ярославской области суд арестовал на 7 суток 13 участников разборок на Соборной улице в Тутаеве за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Тутаевского городского суда.

Накануне вечером в полиции поступило сообщение, что около Центрального парка на Соборной улице собралась группа вооруженных людей. Силовики устроили облаву на несколько внедорожников. Были слышны выстрелы и крики мужчин.

Задержанными оказались жители Ярославля, Тутаева, Рыбинска, а также Ярославского, Рыбинского и Некоузского районов области. Всего были задержаны около 20 человек.

Суд признал всех виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.