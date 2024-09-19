Силовики в Тутаеве задержали около 20 человек

Силовики в городе Тутаев в Ярославской области задержали около 20 жителей Рыбинска, которые приехали на разборки, сообщает Mash .

Полиции удалось предотвратить конфликт. В результате никто не пострадал. Участников везут на допрос.

В среду вечером жители города Тутаев в Ярославской области смогли наблюдать у себя под окнами процесс задержания со стрельбой.

Инцидент произошел в одном из спальных районов около центрального парка. Жильцы одного из домов услышали стрельбу и поспешили к окнам. Они увидели, как прямо перед домом развернулось задержание со стрельбой.