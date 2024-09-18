сегодня в 22:57

Силовики провели задержание со стрельбой в Ярославской области

В среду вечером жители города Тутаев в Ярославской области смогли наблюдать у себя под окнами процесс задержания со стрельбой, сообщает Mash .

Инцидент произошел в одном из спальных районов около центрального парка. Жильцы одного из домов услышали стрельбу и поспешили к окнам. Они увидели, как прямо перед домом развернулось задержание со стрельбой.

Очевидцам удалось запечатлеть происходящее. Судя по кадрам, силовики устроили облаву на несколько внедорожников. Были слышны выстрелы и крики мужчин.

После этого водителей и пассажиров автомобилей скрутили лицом в пол.

Ранее стрельба произошла в московском офисе Wildberries в Романовом переулке. Компания сообщила о попытке мужа основательницы маркетплейса Владислава Бокальчука незаконно зайти в здание.