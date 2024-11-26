Су-25 ракетными ударами уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

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Штурмовики Су-25 уничтожили авиаракетами замаскированную бронетехнику, опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике, опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе продолжения операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области по итогам последних суток ликвидировали еще более 260 бойцов войск.