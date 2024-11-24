Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки более 260 бойцов под Курском

Российские военные в ходе продолжения операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области по итогам последних суток ликвидировали еще более 260 бойцов войск противника, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плехово и Старая Сорочина. Живую силу и военную технику поразили сразу в нескольких районах области.

В общей сложности киевский режим за сутки потерял более 260 военнослужащих. ВС РФ также лишили противника танка, боевой бронированной машины и пяти автомобилей вместе с минометом.

Всего в Курской области с августа 2024 года ВСУ потеряли более 35310 военнослужащих, 216 танков и 149 боевых машин пехоты, а также другой военной техники, в том числе зарубежного производства.