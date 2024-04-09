Студенты Сергиева Посада провели мастер-классы на фестивале профессий

На международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, состоялся фестиваль профессий. Команда амбассадоров ФП «Профессионалитет» Сергиево-Посадского колледжа представила для посетителей различные мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники фестиваля смогли познакомиться с такими компетенциями, как оператор станков с ПУ, сварщик, технология машиностроения и неразрушающий контроль (дефектоскопия). Мастер-классы позволили посетителям не только получить ценные знания и навыки, но и понять особенности этих профессий.

Фестиваль профессий продлится до 12 апреля. Его цель — продемонстрировать многообразие современного рынка труда. Для молодых людей, которые только начинают свой профессиональный путь, такие мероприятия являются отличной возможностью выбрать оптимальную профессию и понять, какие навыки и знания необходимы для успешной карьеры.

Студенты Сергиево-Посадского колледжа не только делились своим опытом и знаниями, но и вдохновляли посетителей на освоение новых профессий и достижение успеха на рынке труда. Работа в команде амбассадоров позволила им эффективно организовывать мастер-классы и обеспечивать интерактивное общение с участниками фестиваля.

Участие команды амбассадоров ФП «Профессионалитет» в фестивале профессий позволило не только привлечь внимание к важности профессионального образования, но и вдохновить молодое поколение на достижение новых высот в своей карьере. Благодаря таким мероприятиям рынок труда становится более доступным и привлекательным для всех желающих найти свое место в профессиональном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.