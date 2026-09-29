Студенты Подмосковья отметили День машиностроителя и День токаря

В последнее воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник работников машиностроения и специалистов токарного дела. В Подмосковье в мероприятиях ко Дню машиностроителя приняли участие более 10,5 тыс. студентов колледжей, ко Дню токаря — свыше 9,9 тыс.

Ко Дню машиностроителя советники директоров по воспитанию провели для старшеклассников экскурсии «Тур в профессию». Школьники посетили лаборатории и мастерские, узнали о подготовке специалистов и поучаствовали в мастер-классах. На встрече «Профессиональная династия» студенты пообщались с ветеранами производства и молодыми специалистами, а на тренинг-хакатоне «Инженерный кейс» решали практическую производственную задачу.

Ко Дню токаря студенты соревновались в изготовлении деталей по чертежам на время в конкурсе «Стружка против времени». На фестивале «Металл в искусстве» они провели мастер-классы по художественной обработке металла и дерева и организовали выставку работ. На занятии «От чертежа до детали» студенты объяснили школьникам, как читать чертежи, определять параметры и сверять готовые детали с документацией.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром (РДЦ) при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.