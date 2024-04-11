Студенты Подмосковья освоили технологию подбора стрижки на мастер-классе

На базе Раменского колледжа состоялся мастер-класс «Стрижка от звезды», в котором приняли участие студенты 2 курса специальности «Технология парикмахерского искусства» и 1 курса специальности «Технология индустрии красоты». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Мастер-класс провел автор многочисленных семинаров по парикмахерскому искусству Константин Волочаев. Волочаев продемонстрировал технологии стрижек на разную длину волос, а в качестве моделей выступили студенты 1 курса специальности «Технология индустрии красоты». Студенты познакомились с уникальной технологией подбора формы стрижки для каждого клиента. После подробного объяснения и проработки стрижки, под руководством Константина Волочаева они отрабатывали стрижки на моделях, учитывая индивидуальные особенности внешности.

«Раменский колледж выражает благодарность за проведение мастер-класса и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.