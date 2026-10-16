Студенты Одинцовского техникума провели классный час в гимназии №14

В четверг, 15 октября, студенты-амбассадоры «Одинцовского техникума» познакомили учащихся Одинцовской гимназии №14 с направлениями подготовки — от информационных технологий до традиционных востребованных рабочих профессий.

Школьникам рассказали о производственной практике, социальных партнерах техникума, трудоустройстве и правилах приема. Ученикам представили карьерные карты выпускника, раздали брошюры и предложили посетить Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет».

Федеральным оператором проекта «Профессионалитет» по поручению Минпросвещения России выступает Институт развития профессионального образования.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.