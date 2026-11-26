Студенты Одинцовского техникума 23 ноября посмотрели и обсудили фильм «Про людей и про войну» на уроке кинограмотности Национальной кинопремии «ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 23 ноября, в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» провели урок кинограмотности Национальной кинопремии «ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ». Занятие организовали в рамках Года единства народов России и плана мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Центральным событием стали просмотр и обсуждение фильма «Про людей и про войну». Лента о событиях Великой Отечественной войны основана на реальных рассказах ветеранов. Студенты познакомились с историями о подвиге, мужестве и человечности советских солдат.

Ранее студенты техникума приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант — 2026». Под руководством преподавателя географии они ответили на вопросы об устройстве планеты.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.