Студенты колледжа «Подмосковье» участвуют в акции «Чистое поколение — 2026»

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» с 6 по 15 апреля проходит межведомственная профилактическая операция «Чистое поколение — 2026». Для студентов организованы беседы о здоровом образе жизни и профилактике наркозависимости, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

кция направлена на формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и психотропных веществ, а также на развитие правового сознания и законопослушного поведения у молодежи. Со студентами проводят тематические встречи и разъяснительные беседы о последствиях употребления запрещенных веществ.

7 апреля в структурном подразделении № 5 состоялась встреча первокурсников с медицинским психологом Клинского наркологического диспансера Маргаритой Закурдаевой. Специалист объяснила, какими способами подростков вовлекают в употребление наркотиков, рассказала о признаках зависимости, последствиях для здоровья и юридической ответственности за участие в незаконном обороте.

Психолог также разобрала распространенные мифы о «безнаказанности», «легких наркотиках» и «способе снять стресс» и предложила алгоритм твердого отказа. Студенты задали вопросы о различиях между психологической зависимостью и привычкой, возможностях анонимной помощи и действиях в ситуации, когда зависимость угрожает другу или близкому человеку.