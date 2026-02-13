Студенты колледжа «Подмосковье» создали уникальные обложки ко Дню книгодарения

В колледже «Подмосковье» 12 февраля прошел мастер-класс по дизайну обложки книги для студентов специальности «Графический дизайн» и стартовала акция «Книговорот», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Международного дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, в колледже «Подмосковье» состоялся мастер-класс по дизайну обложки книги. Его провела заведующая библиотекой Ирина Лойко для студентов направления «Графический дизайн». Участники работали с гипсовыми шкатулками-книгами, используя акриловые краски, трафареты и декоративные элементы из гипса и полимерной глины. Каждый студент создал оригинальную обложку, отражающую индивидуальный стиль и художественное видение.

Мероприятие было направлено на развитие творческого потенциала будущих дизайнеров, а также на формирование уважительного отношения к книгам. Студенты получили практический опыт в подборе цветовых решений, сочетании форм и работе с различными материалами.

Также по инициативе советника директора по воспитанию Надежды Григорьевой в колледже стартовала акция «Книговорот». Все желающие могут приносить прочитанные книги и размещать их на специальном стеллаже, чтобы другие студенты могли взять их для чтения. Девиз акции — «Прочитал — отдай другому!» — призывает делиться книгами и поддерживать культуру чтения. Несмотря на развитие цифровых технологий, бумажная книга остается важной частью культурной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.