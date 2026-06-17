Студенты колледжа Подмосковье изготовили окопные свечи

Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел в структурном подразделении № 6 колледжа «Подмосковье» в преддверии Дня памяти и скорби. Студенты познакомились с историей их применения в годы Великой Отечественной войны и изготовили свечи своими руками, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятие стало для студентов не только практической работой, но и уроком истории. Участники освоили технику изготовления окопных свечей и узнали, какую роль эти простые приспособления играли на фронте в годы Великой Отечественной войны. Каждый этап сопровождался рассказами о подвиге поколения победителей.

Студентам напомнили, что окопные свечи помогали солдатам готовить пищу, согреваться, сушить одежду и подавать сигналы. В наше время такие изделия вновь приобретают значение как символ поддержки тех, кто стоит на защите страны.

В колледже подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти, формируют у молодежи уважение к прошлому и воспитывают чувство патриотизма.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.