Студенты колледжа «Московия» прошли мастер-классы на фабрике

Студенты домодедовского профессионального колледжа «Московия» в течение месяца проходили мастер-классы в рамках сотрудничества с предприятием «Фабрика 1965», входящим в группу Московского аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Топ бренд-шефы предприятия провели четыре мастер-класса, на которых обучали студентов кулинарным искусствам в разных направлениях: приготовление горячих блюд, холодных и горячих закусок, а также кондитерских изделий. Студенты получили возможность не только изучить рецепты и техники приготовления, но и освоить работу с различными ингредиентами, развивая свои практические навыки.

В результате сотрудничества достигнута договоренность о прохождении практики для пяти студентов на производственных мощностях «Фабрики 1965», а также возможность дальнейшего трудоустройства по итогам практической подготовки.

«Это отличная возможность получить ценный опыт работы в реальных условиях и применить теоретические знания на практике», — отметили представители колледжа «Московия».

Они также отметили, что это профориентационное мероприятие стало важным этапом в профессиональном становлении будущих специалистов кулинарного дела и позволило им получить непосредственный опыт работы в реальной производственной среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.