ТЦ «Солнечный ветер» горит на северо-западе Москвы

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На северо-западе столицы на улице Маршала Катукова, 25 горит торговый центр «Солнечный ветер». Из окон здания валит густой белый дым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

На опубликованных в Telegram-канале «Осторожно, Москва» кадрах, снятых очевидцами, видно, что на место уже прибыли автомобили МЧС. Экстренные службы приступают к ликвидации пожара.

Пока информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. До прибытия пожарных ТЦ покинули около 100 человек.

Ранее автомобиль взорвался в Старопименовском переулке в центре Москвы. Свидетели заявили, что слышали сразу несколько хлопков.