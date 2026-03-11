сегодня в 16:19

Студенты из Подмосковья прошли кулинарные мастер-классы в Беларуси

Студенты Дмитровского техникума Московской области 9 и 10 марта приняли участие в серии кулинарных мастер-классов в Республике Беларусь. Программа объединила молодых специалистов и ведущих экспертов отрасли для обмена опытом и обсуждения современных тенденций, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Серия мастер-классов прошла при участии Московской ассоциации кулинаров, Минского государственного механико-технологического колледжа и Колледжа кулинарии города Минска. Подмосковные студенты работали под руководством преподавателя Романа Белова.

Перед участниками выступили президент Московской ассоциации кулинаров Тамара Шарова, шеф-повара и представители ассоциации Джеймс Редута, Виктор Ключков, Анастасия Сидорова, а также выпускник Дмитровского техникума Камиль Богиров. Эксперты поделились профессиональными навыками и практическим опытом.

В техникуме отметили, что встречи стали площадкой для обсуждения современных тенденций в кулинарной сфере, обмена лучшими практиками и установления новых деловых контактов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.