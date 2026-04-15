Студентку МГУ отчислили из магистратуры, обвинив в списывании

Студентку МГУ обвинили в списывании и отчислили со второго курса магистратуры, а она подала в суд на вуз. Девушка уверяет, что ее оклеветали, сообщает «Осторожно, новости» .

Студентка училась в Высшей школе государственного аудита. В январе 2025 года из-за смерти родственника ей пришлось пропустить экзамен. В мае она его сдала и получила тройку. На зимней сессии девушка пришла на пересдачу, так как была в основном отличницей и не хотела иметь в дипломе плохую оценку.

Во время экзамена в кабинете работал детектор микронаушника, который обнаружил посторонний сигнал. В аудитории было порядка пяти студентов, но преподаватели не смогли найти обманщика. Экзамен остановили, обвинив во всем девушку.

Ее грубо выгнали из кабинета, оставив остальных студентов внутри. При этом она продемонстрировала преподавателям руки, шею и сказала, что может показать пустые карманы. В итоге девушке все равно аннулировали оценку, хотя до пересдачи ей пообещали, что тройку сохранят в любом случае, а в декабре отчислили.

Перед этим студентка встретилась с деканом и попросила показать доказательства списывания, но тот, по словам студентки, грубо вытолкнул из кабинета, сильно сжав ей руку в районе локтя. Когда она пришла на факультет, чтобы забрать бакалаврский диплом, охранник не впустил ее. Девушка подала в суд, требуя восстановить ее в МГУ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.