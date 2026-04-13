Студентам в Туле предложили работу с зарплатой до 205 тыс. рублей

Студентам в Туле предлагают работу курьером с зарплатой до 205 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Согласно данным сервисов «Работа.ру» и «Подработка», опыт работы не требуется.

«Курьеру в Туле предлагают зарплату до 205 040 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обязанности курьера входит доставка продуктов и товаров для дома до квартиры покупателя, взаимодействие с директором даркстора и другими курьерами, а также своевременное информирование команды о времени выхода на доставку, перерывах и непредвиденных ситуациях.

Ранее основатель платформы Постмаркетинг Daily Игорь Бевзенко заявил, что рынок доставки продуктов в России ждет спад из-за отказа от субсидий и роста цен.

Эксперт считает, что модель быстрого роста за счет убытков себя исчерпала. По его словам, сервисы годами наращивали долю рынка любой ценой: субсидировали доставку и предлагали крупные скидки, вытесняя мелких игроков.

