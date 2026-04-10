Эксперт заявил о скором крахе рынка доставки

Основатель платформы Постмаркетинг Daily Игорь Бевзенко заявил, что рынок доставки продуктов в России ждет спад из-за отказа от субсидий и роста цен, сообщает Газета.ru .

Эксперт считает, что модель быстрого роста за счет убытков себя исчерпала. По его словам, сервисы годами наращивали долю рынка любой ценой: субсидировали доставку и предлагали крупные скидки, вытесняя мелких игроков.

«Причина не в альтруизме владельцев бизнеса, а в поэтапной стратегии развития. Сначала компания субсидирует (платит из своего кармана) стоимость доставки курьерам и реализует по-настоящему выгодные акции для покупателя (тоже за свой счет). Происходит дележ пирога между крупнейшими игроками. Они вытесняют мелких и делят рынок между собой. После того как рынок поделен, сервис завоевывает лояльность покупателя и встраивается в его регулярную модель потребления — начинается настройка прибыльности. Как это происходит, мы видели на примере рынка такси», — объяснил он.

Эксперт отметил, что сейчас начинается этап повышения рентабельности: скидки сокращаются, а стоимость доставки постепенно перекладывается на клиента. Рыночная цена работы курьера достигает около тысячи рублей за рейс.

«Кто будет готов платить эти деньги? Правильно — только люди, которые физически не могут встать с дивана и дойти до магазина или ресторана. Все остальные купят свою шоколадку или банку газировки сами, дойдя в магазин ногами», — заявил Бевзенко.

Он добавил, что без субсидий спрос резко снизится, а доставка станет дорогой услугой для ограниченной аудитории.

