Студентам РУДН, поступившим после колледжа, напомнили об отслеживании повесток
Фото - © Медиасток.рф
Студентам Российского университета дружбы народов (РУДН), поступившим после колледжа, по корпоративной почте напомнили об отслеживании повесток в военкомат, сообщает «Осторожно, Москва».
Соответствующее сообщение пришло только студентам, которые поступили в университет на основании диплома среднего профессионального образования. При этом оповещение об «отсутствии отсрочки» пришло даже тем, у кого уже есть военный билет.
Студентам рекомендуют отслеживать повестки на портале госуслуг и после получения «оформить академический отпуск».
Рассылку провел заместитель декана по воспитательной работе. Копии писем были направлены тьютору по воспитательной работе.
Ранее на призывников в России начали накладывать обещанные ограничения в случае неявки в военкомат по повестке. С такой проблемой столкнулся житель Калининграда, которому документ пришел в ноябре 2025 года.
