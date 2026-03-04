Россиян начали наказывать реальными ограничениями за игнорирование повестки

сегодня в 14:01

На призывников в России начали накладывать обещанные ограничения в случае неявки по повестке. С такой проблемой столкнулся житель Калининграда, которому документ пришел в ноябре 2025 года, сообщает Baza .

Через 20 дней после неявки электронная система ввела ограничения против мужчины. Ему нельзя ездить на машине, регистрировать автомобили, открывать индивидуальное предпринимательство, самозанятость, покупать недвижимость и покидать пределы России.

Также уклонистам нельзя брать кредиты. Аналогичная проблема появилась у мужчин из Красноярска, Челябинска, Краснодара и Кузбасса.

Для снятия ограничения уклонисту предлагают прийти в военкомат. Рестрикции уберут в течение суток после посещения учреждения.

