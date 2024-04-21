STT: в Финляндии не будут снимать дорожные знаки с указанием Петербурга

Представитель агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Туомас Остерман рассказал, что в стране не планируют убирать с автотрасс дорожные знаки, где есть упоминание Санкт-Петербурга, несмотря на закрытие КПП на границе с РФ, сообщает Газета.ru .

Как пишет STT, пункты пропуска на русско-финской границе скорее всего не откроются в скором времени. А указатели с упоминанием Петербурга сейчас не будут активно добавлять или обновлять.

По словам Остермана, решение о замене указателей при повреждении принимается отдельно по каждом случаю. Но самые дальние от границы знаки, скорее всего, меняться не будут.

Ранее финский журналист Кости Хейсканен возмутился действиями властей страны. Он уточнил, что правительство сделало из государства «злобную страну троллей», а имидж Финляндии был подпорчен в глазах россиян.