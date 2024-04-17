Финский журналист Кости Хейсканен возмутился действиями правительства Финляндии, заявив, что власти сделали из государства «злобную страну троллей». По его мнению, финны показали лицемерие, отказавшись от дружеских связей с Россией, сообщает «Царьград» .

Хейсканен полагает, что имидж Финляндии подпорчен в глазах россиян, а население соседней страны перестало любить финнов. Жители РФ, по мнению журналиста, в прошлом внесли весомый вклад в укрепление отношений между Москвой и Хельсинки.

«Поэтому нет ничего удивительного в обвинении российских СМИ и политиков в том, что Россия уничтожила имидж Финляндии, и страна добрых муми-троллей превратилась в злобную страну троллей, где только все плюются злостью», — заявил Хейсканен.

По словам финского журналиста, с момента начала спецоперации на Украине он «только и делает, что извиняется, встречаясь со всеми политиками». Хейсканен отметил, что он контактировал с депутатом Госдумы Сергеем Мироновым, дирижером Валерием Гергиевым, омбудсменом РФ Татьяной Москальковой и другими российскими деятелями.

Журналист также добавил, что он всегда старается объяснять собеседникам, что еще «есть здравомыслящие люди, которые понимают, почему Россия была вынуждена начать СВО».