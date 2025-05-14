«Стройки не нюхал»: в СПЧ отреагировали на скандал с «харамным» блюдом в Москве

Ситуация с курьером, который отказался доставлять «харамное» блюдо из свинины жителю Москвы, показала, что некоторые люди хотят ограничивать других, но не желают идти на самоограничения. С таким заявлением выступила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и главред ИА «Регнум» Марина Ахмедова в своем Telegram-канале , добавив, что этот доставщик «уже должен быть с треском уволен».

Ранее «Регнум» утверждал, что в Москве курьер отказался привозить блюдо из свинины, потому что это мясо запретно для мусульман. Предположительно, сервис доставки еды объяснил отказ своего сотрудника тем, что он не будет доставлять «харамное блюдо». После этого на адрес хотели отправить другого доставщика.

В своем посте Ахмедова привела слова муфтия Духовного управления мусульман Московской области Дениса Мухутдинова. Он заявлял, что мусульманин совершит грех, если доставит «харамное блюдо» не исповедующему ислам человеку.

«Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее доставлять, передавать, покупать», — цитирует журналистка Мухутдинова.

Член СПЧ считает, что такими темпами в обществе может появиться тенденция и мусульмане не станут взаимодействовать с людьми, которые употребляли свинину.

Ахмедова также обратила внимание, что «в исламе много чего запрещено», однако мусульманки, несмотря на запрет покидать дом без мужчины, активно работают в хиджабе в салонах красоты, «где прикасаются к ногам посторонних мужчин».

«А мужчины-мусульмане обязаны прикрывать место от пупка до колен, но бойцы ММА спокойно катаются по коврикам, а в перерывах проповедуют чистый ислам. То есть мы отчетливо видим, что люди на самоограничения идти не хотят. Они хотят ограничить других», — считает Ахмедова.

Она добавила, что курьер, отказавшийся доставлять еду из свинины в Москве, должен быть уволен с работы. Если же доставщик не является гражданином России, то «с еще большим треском он должен вылететь из страны».

«Видимо, он не нюхал стройки. Пусть понюхает», — добавила Ахмедова.