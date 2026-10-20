«Строиться! Смирно!»: медведи по команде встали на задние лапы под Пермью

Медведи по команде встали на задние лапы в лесу в Пермском крае. Соответствующее видео завирусилось в местных пабликах.

На кадрах видно, как мужчина командует: «Строиться! Смирно!». После этого двое из трех медведей встают на задние лапы. Затем местный житель еще раз повторяет: «Встать смирно!». Двое зверей убегают к лесу, но останавливаются рядом с третьим и снова с любопытством смотрят на мужчину. После этого видео обрывается.

Заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов в интервью 59.RU рассказал, что медведи встают на задние лапы, чтобы разглядеть что-то вдали, так как зрение у косолапых заметно хуже, чем у человека.

Ранее стало известно, что вслед за медведями к людям в российских регионах стали выходить лисы. Рыжие хищницы воруют домашних животных, потрошат мусорки и гуляют по детским площадкам.

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