Строительный кран подняли на крышу пятиэтажки в Сочи

В Сочи строители подняли тяжелую технику на крышу жилого дома. Необычную картину удалось заснять на видео одному из местных жителей, пишет Telegram-канал «112» .

Инцидент произошел на улице Кубанской. Очевидец вел съемку прямо со своего балкона. Он запечатлел момент, как экскаватор работает на высоте многоэтажного здания.

На записи видно, как техника выполняет какие-то операции на кровле. Рядом с экскаватором по крыше прогуливался рабочий, наблюдающий за процессом. Судя по всему, мужчину ничего не удивляло, в ролике видно, как он беззаботно сложил руки за спиной и ходил рядом со спецтехникой.

«Блин, мне тут мешает работать один товарищ. Просто не понимаю, как они вот этот экскаватор подняли на высоту пятого этажа», — сказал автор ролика за кадром.

Каким образом строителям удалось поднять машину массой более тонны на такую высоту, остается неизвестным. Однако очевидно, что специалисты приложили немало усилий для выполнения этой задачи.

