Строители завершают демонтажные работы в здании школы № 7 в Серпухове

На улице Фирсова, 9 городского округа Серпухов продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 7. Строители завершают демонтажные работы, приступили к ремонту кровли. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь школьного здания — 6739,4 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленная школа должна 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.