Строители приступили к демонтажным работам в ходе ремонта школы № 21 в Подольске

В здании корпуса школы № 22 подмосковного Подольска на проспекте Юных Ленинцев, дом № 90 начался капитальный ремонт. Подрядчик на объекте ведет демонтажные работы. Они выполнены на 25%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Прилегающая территория будет благоустроена.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.