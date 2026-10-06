Строгий контроль питания и тренировок может усиливать тревогу

Подсчет калорий, контроль веса и вина за пропущенные тренировки могут усиливать тревогу. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина объяснила, как вести здоровый образ жизни без перегибов.

Силина назвала дисциплину основой здорового образа жизни, но подчеркнула важность баланса физического и психологического состояния. По ее словам, чрезмерная зацикленность на питании и занятиях часто приводит к разочарованию, а угрызения совести мешают двигаться дальше.

Эксперт посоветовала поощрять себя и разрешать себе послабления, а не винить за съеденное пирожное. Она также отметила важность мотивации к занятиям.

«Не менее важна самомотивация к тренировочному процессу. Если соблюдать эти психологические аспекты, которые, по сути, очень комфортные и спокойные, когда это все выстроено абсолютно четко и понятно, то оно и складывается все хорошо», — пояснила Елена Силина в эфире радио Sputnik.

Здоровый образ жизни включает питание, тренировки и активности на улице — езду на велосипеде, ходьбу и бег. По словам Силиной, они должны приносить радость. Если этого не происходит, стоит работать над своим психологическим состоянием.

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