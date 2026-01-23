Стресс и рутина: 5 мифов о страхах студентов перед офисной работой

Страхи студентов и выпускников перед началом офисной карьеры в большинстве случаев беспочвенны. Негативное восприятие корпоративной среды часто формируется под влиянием социальных сетей и чужого субъективного опыта, рассказала РИАМО HR-директор Level Group Валентина Романова, комментируя распространенные опасения молодых специалистов.

«Многие приходят на собеседование уже с установкой, что рабочее пространство — это стресс и рутина, хотя на практике все выглядит иначе», — отметил эксперт.

Миф 1: офис — безрадостное и однообразное место

Романова назвала одним из самых частых страхов представление об офисе как о безрадостном, однообразном месте. Однако в современных компаниях начинающим сотрудникам часто дают возможность попробовать себя в разных направлениях.

«На старте карьеры важно не замыкаться на одной функции и сразу уточнять у руководителя, какие задачи можно брать дополнительно», — пояснила она.

Это помогает быстрее разобраться в процессах, оценить собственные перспективы и понять, в каком направлении стоит развиваться.

Миф 2: жесткий график и отсутствие личного времени

Специалист отметила, что формат работы за последние годы стал более гибким, однако посоветовала студентам не полагаться на общие формулировки.

«Лучше еще на этапе трудоустройства уточнить, возможен ли гибкий график и дни на удаленке, обсудить отношение компании к переработкам», — заявила она, добавив, что прозрачные договоренности снижают уровень стресса на испытательном сроке.

Миф 3: токсичная среда и давление начальства

В контексте страха токсичной среды и давления со стороны коллектива или руководства специалист подчеркнула, что все больше компаний выстраивают культуру поддержки и наставничества.

При этом порекомендовала начинающим сотрудникам активнее использовать период адаптации. Это воспринимается работодателями как заинтересованность, а не слабость.

«Важно задавать вопросы, просить обратную связь и не бояться признавать, что опыта пока не хватает», — отметила HR-директор.

Миф 4: отсутствие перспектив роста

По мнению эксперта, скорость карьерного продвижения сегодня во многом зависит от позиции самого сотрудника. Это помогает быстрее перейти на следующий уровень.

«Начинающим специалистам стоит фиксировать свои результаты, брать ответственность за небольшие проекты и интересоваться критериями оценки эффективности», — пояснила Романова.

Эксперт добавила, что наличие даже небольшого, но профильного опыта уже в студенческие годы повышает шансы на более быстрый карьерный старт. По данным ВШЭ, вероятность трудоустройства выпускников, совмещавших работу с учебой, выше почти на 20%, а уровень стартовой зарплаты — выше в среднем на 14%.

Миф 5: офис не поможет получить полезные навыки

Напротив, именно в корпоративной среде формируются базовые профессиональные компетенции, качественные связи, подчеркнула Романова.

«Важно не ограничиваться формальным выполнением задач, а понимать, как устроены процессы и почему решения принимают именно так», — подчеркнула HR-директор, посоветовав студентам наблюдать за поведением более опытных коллег.

В заключение специалист отметила, что офисная работа для выпускников чаще всего становится стартовой площадкой. Большинство страхов исчезает в первые месяцы, когда появляются практический опыт и уверенность в собственных навыках.

День студента, или Татьянин день, будет отмечаться 25 января. Двойным праздник стал из-за совпадения: 25 января 1755 года, в день святой Татианы Римской, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».

Сегодня у каждого университета есть свои традиции в День студента. В эту дату ребята участвуют в различных мероприятиях, фестивалях, радуются началу каникул. Руководства университетов проводят викторины и конкурсы, награждают лучших студентов.

